1step en concert Chez Léonard Andouillé-Neuville Samedi 20 juin, 18h00 Accès libre et gratuit

Fête de la Musique à Andouillé-Neuville (35)

1step

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RaggaMusic

1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !

Participation à la Fête de la Musique organisée dans un lieu unique, « Chez Léonard », bar associatif à Andouillé-Neuville (35), avec de nombreux autres groupes de musique, pour un événement chaleureux, festif et éclectique.

Gratuit, à partir de 18h00.

[https://1step.bzh/](https://1step.bzh/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T23:59:00.000+02:00

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https://1step.bzh/

Chez Léonard 5 rue d’Aubigné, Andouillé-Neuville, France Andouillé-Neuville 35250 Ille-et-Vilaine



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