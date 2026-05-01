1step en concert, Chez Léonard, Andouillé-Neuville
1step en concert, Chez Léonard, Andouillé-Neuville samedi 20 juin 2026.
1step en concert Samedi 20 juin, 18h00 Chez Léonard Ille-et-Vilaine
Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
1step
RaggaMusic
1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel. Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !
Participation à la Fête de la Musique organisée dans un lieu unique, « Chez Léonard », bar associatif à Andouillé-Neuville (35), avec de nombreux autres groupes de musique, pour un événement chaleureux, festif et éclectique.
Gratuit, à partir de 18h00.
https://1step.bzh/
https://www.facebook.com/events/982469824364757
Chez Léonard 5 rue d’Aubigné, Andouillé-Neuville, France Andouillé-Neuville 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://1step.bzh/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/982469824364757 »}]
Fête de la Musique à Andouillé-Neuville (35)
visuel 1step © Frédérique Lecigne
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