1step en concert, Noktambül, Rennes
vendredi 30 octobre 2026 · Noktambül · Rennes
Informations pratiques
1step en concert Vendredi 30 octobre, 20h30 Noktambül Ille-et-Vilaine
TP = 12 € / 14 € * – TR = 8 € / 9 € * – « Sortir » = 5 € / 6 € * (prévente / * sur place)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T22:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T22:00:00+01:00
1step
RaggaMusic
1STEP est un trio reggae armé d’une énergie contagieuse. Une musique vivante et magnétique qui pioche habillement dans le répertoire reggae des origines, mais aussi dans un registre plus actuel.
Bonnes vibrations, sourire aux lèvres et les hanches en mouvements. Le ton est donné !
Concert dans LE café-concert rennais, nous sommes très honorés d’y retourner.
Vendredi 30 octobre 2026 à 20h30.
https://1step.bzh/
https://www.noktambul.com/
Noktambül Rennes, 264 avenue Général Georges Patton Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.noktambul.com/ https://www.facebook.com/noktambulcafeconcert/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.noktambul.com/ »}] [{« link »: « https://1step.bzh/ »}, {« link »: « https://www.noktambul.com/ »}]
au NOKTAMBÜL à Rennes (35)
visuel 1step © Frédérique Lecigne
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