Informations pratiques

Soirée « Alumni Connect » de l’Université de Rennes Lundi 7 septembre, 17h30 Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite sur inscription via la billetterie disponible ci-dessous.

Événement réservé aux diplômées et diplômés, personnels et enseignants de l’Université de Rennes inscrits sur la plateforme Connect.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T17:30:00+02:00 – 2026-09-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-07T17:30:00+02:00 – 2026-09-07T21:30:00+02:00

L’Université de Rennes et ses alumni : un lien au-delà du diplôme

Vous êtes diplômée ou diplômé d’une des composantes de formation de l’Université de Rennes ?

L’Université de Rennes a le plaisir de vous convier à la première édition de sa Soirée Alumni, un événement inédit qui réunit des alumni de toutes les disciplines autour d’un moment d’échange et de convivialité.

Cette soirée est l’occasion de renouer des liens, de partager vos parcours et de développer votre réseau professionnel au sein d’une réseau alumni qui se construit aujourd’hui pour durer.

Une soirée placée sous le signe des échanges et du réseau.

AU PROGRAMME :

Une table ronde inspirante pour donner la parole à nos alumni,

Un moment de networking pour se retrouver ou se rencontrer,

Un moment convivial autour d’un cocktail apéritif

La programmation complète et les intervenants seront dévoilés très prochainement.

Retrouvez-nous le lundi 7 septembre 2026 dans le Cloître de la Faculté des Sciences Économiques de 17h30 à 21h30.

Nombre de places limitées. Entrée gratuite sur inscription via la billetterie disponible ci-dessous.

Événement réservé aux diplômées et diplômés, personnels et enseignants de l’Université de Rennes inscrits sur la plateforme Connect.

Vous n’êtes pas encore inscrite ou inscrit sur Connect ? Rejoignez dès maintenant la communauté des alumni et étudiants de votre composante de formation.

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Si vous souhaitez soutenir la dynamique alumni et contribuer à son développement, vous avez la possibilité de faire un don fléché à la Fondation de l’Université de Rennes.

Depuis 15 ans, la Fondation Université de Rennes a pour objet de rapprocher l’université des entreprises afin de favoriser l’innovation et le développement socio-économique. Grâce à l’engagement de ses membres, la Fondation Université de Rennes met en place des actions concrètes destinées aux étudiants et enseignants-chercheurs, organisées en synergie avec les entreprises et les collectivités, telles que les chaires de recherche et de formation, les parrainages de promotions, les bourses…

Alumni de l’Université de Rennes, vous avez bénéficié d’une formation universitaire de qualité. En faisant un don fléché, vous améliorez les conditions d’études des nouvelles promotions et vous nous aidez à faire vivre le réseau alumni. En tant que particulier, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66%. Exemple : coût net d’un don de 50€ après réduction fiscale = 16,67 euros. Un grand merci par avance pour tout votre soutien.

Faire un don à la Fondation

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://connect.univ-rennes.fr/fr/calendar/index/index?id=158 »}] [{« link »: « https://connect.univ-rennes.fr/fr/ »}, {« link »: « https://fondation.univ-rennes.fr/devenez-partenaire-privilegie-de-luniversite-de-rennes-faites-un-don »}]

Diplômées, diplômés : participez à la toute première édition de la soirée Alumni de l’Université de Rennes !