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Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes

Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes

Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin

Adresse : 12 allée André Ménard 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes Vendredi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Balade nature « Quand la nature inspire les hommes »

Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Baud-Chardonnet , dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.

A partir de 8 ans sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T12:00:00.000+02:00

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Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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