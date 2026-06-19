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La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes

La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes

La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : parc jean guy

Adresse : rue jean guy 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes Jeudi 2 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, tout public

L’UFOLEP et L’association Les Trois Maisons vous invitent à bouger !

En plein nature, à l’ombre des arbres du parc Jean Guy, venez bouger avec nous ! Ces ateliers sport-santé sont à la portée de tous, jeunes ou moins jeunes. Vous pouvez venir avec vos enfants, petits enfants, neveux, cousin… Vous êtes les bienvenus !
Espace café et rafraichissement prévu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T12:00:00.000+02:00

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parc jean guy rue jean guy 35000 rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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