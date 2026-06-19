Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes vendredi 19 juin 2026.

Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 19 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

☀️Café Santé spécial « Vivre avec le soleil » ☀️pour se protéger, se préparer à l’été autour d’un café/thé, et d’un professionnel de Santé.

Rdv à l’EPI de 14h à 15h, avec Matthieu CARREAU un médécin généraliste de la Maison de Santé pluriprofessionnelle des Longs Champs.

Accès gratuit, sans inscription, pour partager, échanger ou simplement écouter :) Diffusez l’information autour de vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00.000+02:00

1

epi@longschamps.fr

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

