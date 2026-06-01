Exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Basalt, Rennes

Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » 19 juin – 1 août Basalt Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T14:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00

« Le complexe des flutes sacrées » propose de découvrir au travers d’une sélection d’artistes contemporains de quelles manières ils se sont emparés de cet instrument emblématique des années collège (en 2014 elle – la flûte à bec- disparaissait de la liste des fournitures scolaires) capable de produire des sons extramusicaux à la mesure de l’audace du flutiste en herbe. La flûte passe également pour être l’instrument le plus ancien attesté par l’archéologie et répandu sous diverses formes sur la quasi intégralité du globe.

Le titre de l’exposition renvoie à une dénomination utilisée en ethnomusicologie à propos d’un ensemble de flûtes liées à des rituels cosmologiques, de guérison, de plusieurs peuples d’Amérique du Sud. Pouvant être conservées dans un édifice spécifique, elles avaient souvent des origines mythiques. Elles sont la création de l’esprit Kawoka, chez les Wauja, ou encore elles proviennent des os du héro mythologique Yurupari via le palmier ayant poussé sur ses cendres et qui servi à confectionner les premières flûtes.

Bien que ne représentant pas l’intégralité de l’exposition, le titre reflète l’intérêt que de plus en plus d’artistes ont pour la création d’instruments utilisés lors de performance aux allures de rituels ataviques nourris de pensée magique, où les flûtes, aérophones en terre occupent une place non négligeable. L’intérêt pour cette famille d’instrument très large va également de pair avec la culture DIY -car assez facile à reproduire, ainsi qu’un regain d’intérêt de la part des artistes pour la céramique et l’artisanat.

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

L’exposition Le Complexe des flûtes sacrées propose de découvrir une sélection d’artistes actuels qui se sont emparés de cet instrument remontant à la nuit des temps.

Crédits photo : Ragnhild May, Music for Children, 2,6 x 0.4m, bois. Crédit photo : spektrals. © Adagp, Paris 2026