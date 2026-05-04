Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes
Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes lundi 1 juin 2026.
Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes Lundi 1 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Lors de cette deuxième édition, venez rencontrer 6 lauréates et lauréats de projets européens et en savoir plus sur les programmes de soutien européens à la recherche et à l’innovation.
La 2ème édition de la Journée de l’Europe de l’Université de Rennes se tiendra le **lundi 1er juin de 9h à 12h à l’INSA**, dans l’amphithéâtre Drissi. A cette occasion, six porteuses et porteurs de projets européens seront invités à partager leur expérience en tant que lauréates et lauréats de financement européen.
Ouverte à l’ensemble de la communauté de l’EPE, cette matinée proposera des témoignages inspirants dans un format similaire à l’édition précédente.
[**S’inscrire à l’événement (gratuit)**](https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/549389?lang=fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-01T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-01T12:00:00.000+02:00
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INSA Rennes 20 Av. des Buttes de Coesmes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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