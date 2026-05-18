Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes 31 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine

Dans le bel espace de maison Marbeuf, viens observer et reconnaitre un échantillon de plantes du jardin !

Dans le bel espace du jardin de la maison Marbeuf, viens observer un échantillon de plantes pour apprendre à les reconnaître et découvrir leurs usages médicinaux et culinaires.

La balade, imaginée comme un moment sensitif et participatif se poursuivra par un atelier de cuisine à base de plantes et d’une dégustation.

« Les Jolies Adventices » est portée et animée par Claire Laurent, herboriste formée à l’École Bretonne d’herboristerie et tend à semer des graines pour reconnecter les humain.e.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/a-la-decouverte-des-plantes-medicinales-et-comestibles-du-jardin

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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