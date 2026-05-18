Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes

Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes

Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Maison Marbeuf

Adresse : 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes 31 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine

Dans le bel espace de maison Marbeuf, viens observer et reconnaitre un échantillon de plantes du jardin !

Dans le bel espace du jardin de la maison Marbeuf, viens observer un échantillon de plantes pour apprendre à les reconnaître et découvrir leurs usages médicinaux et culinaires.
La balade, imaginée comme un moment sensitif et participatif se poursuivra par un atelier de cuisine à base de plantes et d’une dégustation.
« Les Jolies Adventices » est portée et animée par Claire Laurent, herboriste formée à l’École Bretonne d’herboristerie et tend à semer des graines pour reconnecter les humain.e.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00

1
 https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/a-la-decouverte-des-plantes-medicinales-et-comestibles-du-jardin

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)