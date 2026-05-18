Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes
Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes dimanche 31 mai 2026.
Découvre les plantes médicinales et comestibles Maison Marbeuf Rennes 31 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine
Dans le bel espace de maison Marbeuf, viens observer et reconnaitre un échantillon de plantes du jardin !
Dans le bel espace du jardin de la maison Marbeuf, viens observer un échantillon de plantes pour apprendre à les reconnaître et découvrir leurs usages médicinaux et culinaires.
La balade, imaginée comme un moment sensitif et participatif se poursuivra par un atelier de cuisine à base de plantes et d’une dégustation.
« Les Jolies Adventices » est portée et animée par Claire Laurent, herboriste formée à l’École Bretonne d’herboristerie et tend à semer des graines pour reconnecter les humain.e.s
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/a-la-decouverte-des-plantes-medicinales-et-comestibles-du-jardin
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- MON GAINSBOURG PREFERE COMEDIE DE RENNES Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer », Campus Centre – Faculté de droit et de science politique, Rennes 19 mai 2026
- Pouvoirs Urbains & Politiques de l’Air – Décideurs, Experts et Habitants face à la Pollution Atmosphérique MSHB Rennes 19 mai 2026
- Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes 19 mai 2026