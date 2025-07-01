RADIO LIVE, AURÉLIE CHARON / COLLECTIF RADIO LIVE Théâtre National de Bretagne Rennes 20 – 23 mai Ille-et-Vilaine

Dans ce nouvel opus décliné en 3 chapitres, Aurélie Charon met en lumière les récits de 8 jeunes gens engagés à travers le monde autour des conflits et des possibles réconciliations.

En 2025, le projet Radio Live entame une nouvelle étape en explorant la possibilité de la réconciliation au cœur des vies des participant·es. Dans ce nouvel opus décliné en 3 chapitres (« Vivantes », « Nos vies à venir » et « Réuni·es »), Aurélie Charon tend le micro à 8 personnes venant de zones de guerre en Syrie, à Gaza, en Bosnie, en Ukraine, au Liban, au Maroc et au Rwanda. Ils et elles sont 3 sur scène chaque soir et partagent des espaces intimes, familiaux, artistiques ou militants qui ont été ébranlés par la violence des conflits. Une enquête journalistique qui se réinvente à chaque représentation par le biais du dessin, de la vidéo, de la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/radio-live-vivantes-2526

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



