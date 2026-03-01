Le Marché à Manger La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes Dimanche 3 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Plat : 7,50€ – Dessert : 4€

Evènement culinaire, type food market.

**Dimanche 3 mai : Brest – Brest à Manger**

Le Marché à Manger de Rennes s’inspire des food markets de Londres, Berlin, Copenhague, etc., où des chefs viennent cuisiner régulièrement de la street food que les gourmands emportent ou mangent sur place.

À Rennes, Le Marché à Manger se déploie chaque premier dimanche du mois (sauf aux mois de janvier, août et décembre) sur le parking intérieur de La Criée Marché Central et sur la place Honoré Commeurec.

Il accueille une dizaine de chefs et quelques food-trucks renouvelés régulièrement, une brasserie artisanale, un cidrier bio, un caviste indépendant, un DJ, etc.

Entrée libre. Pensez à apporter vos contenants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T17:00:00.000+02:00

https://www.facebook.com/lemarcheamanger

La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Place Honoré Commeurec, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



