[Rennes] TROUPE CITOYENNE- RDV#5 Conservatoire de Rennes -site du Blosne Rennes, Pl. Jean Normand, 35000 Rennes Rennes Samedi 2 mai, 13h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Dans le cadre de Rennes au Pluriel, la Troupe Citoyenne s’inscrit dans Danses en Héritage.S, un projet de territoire porté par la Compagnie Dounia. Ce projet artistique et participatif met en mouvement des habitant.e.s de différents âges et horizons autour de la danse, de la musique et de la parole collective.

Le collectif la Troupe Citoyenne valorise les cultures diasporiques et les mémoires multiples qui composent la ville. Elle crée un espace commun où chacun.e peut prendre part à une expression artistique citoyenne, rendant visibles des identités et des récits parfois minorés. À travers la présence des corps dans l’espace public et les lieux culturels, le projet affirme la diversité comme une richesse et agit pour la lutte contre les discriminations et l’ouverture à l’altérité.

Plusieurs rendez-vous participatifs sont organisés dans des équipements culturels, des centres sociaux et l’espace public, partenaires du projet. Ces rencontres rassemblent habitant.e.s, artistes et partenaires et favorisent la participation d’un public large et intergénérationnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-02T15:30:00.000+02:00

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Conservatoire de Rennes -site du Blosne Rennes, Pl. Jean Normand, 35000 Rennes Conservatoire de Rennes -site du Blosne Rennes, Pl. Jean Normand, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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