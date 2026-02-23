LE RDV des livres extraordinaires Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Jeudi 30 avril, 17h30 gratuit

Un rdv animé par les bibliothécaires pour découvrir quelques pépites des collections patrimoniales de la bibliothèque.

Venez échanger en toute convivialité autour de livres anciens, de collections rares sorties des réserves, d’oeuvres d’artistes contemporains, de formats ou techniques atypiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

