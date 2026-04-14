Séminaire externe – Laurent Sachs – Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire physiologie moléculaire et adaptation, Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes, Rennes

Séminaire externe – Laurent Sachs – Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire physiologie moléculaire et adaptation Mardi 28 avril, 11h00 Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T11:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T11:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fonctions et mécanismes d’action des hormones thyroïdiennes sur le génome et l’épigénome en conditions normales ou perturbées lors du développement.

Nous étudions les fonctions et les mécanismes d’action des récepteurs aux hormones thyroïdiennes afin d’augmenter les connaissances sur la diversité des régulations géniques contrôlant le développement et l’homéostasie. Ces régulations sont essentielles car leur perturbation a des conséquences négatives sur la santé et les capacités d’adaptation aux changements environnementaux.

Il a toujours été primordial d’aborder ces études en utilisant des approches de la biologie moléculaire et de la génomique dans un contexte physiologique intégré, du génome/épigénome à l’organisme entier. Aujourd’hui, dans le cadre du concept « One Health – One Planet », nous étudions le rôle des hormones thyroïdiennes au cours du développement, en présence d’un exposome normal ou perturbé par le stress (via les glucocorticoïdes) ou par une contamination chimique.

Laurent Sachs est directeur de recherche CNRS et directeur de l’Unité Physiologie Moléculaire et Adaptation (PhyMA) au Muséum National d’Histoire Naturelle, située à Paris.

Contact : Gilles Salbert

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://phyma.mnhn.fr/fr/annuaire/laurent-sachs-6832 »}, {« link »: « https://igdr.univ-rennes.fr/gilles-salbert-0 »}]

Invité par Gilles Salbert, Laurent Sachs présentera ses recherches sur la diversité des régulations géniques contrôlant le développement et l’homéostasie. Biologie Santé