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UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes

UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes

UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : COMEDIE DE RENNES

Adresse : 31 RUE XAVIER GRALL

Ville : 35700 Rennes

Département : 35

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 20:30

UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT Début : 2026-04-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35

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