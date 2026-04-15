Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 29 avril 2026.
Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 29 avril – 23 mai
Exposition photographique
Cette exposition photographique est le fruit d’une rencontre entre rennaises et rennais et les bibliothécaires. Elle présente un panorama photographique accompagné de bulles sonores captées pour découvrir les coulisses du réseau des bibliothèques rennaises. Ces portraits témoignent du travail quotidien mené pour qu’un livre parvienne jusqu’à nos mains
En partenariat avec l’association Atelier Déclic.
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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