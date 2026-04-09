Ateliers cuisine Résidence universitaire Jules Ferry Rennes
Ateliers cuisine Résidence universitaire Jules Ferry Rennes mercredi 15 avril 2026.
Ateliers cuisine Résidence universitaire Jules Ferry Rennes 15 et 21 avril Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Des ateliers de cuisine conviviaux pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.
Prendre soin de soi et se faire plaisir avec l’alimentation, c’est l’objectif des ateliers de cuisine proposés par la Maison de la Nutrition et du Diabète 35 lors des vacances de printemps.
Animés au sein de la résidence universitaire Jules Ferry, ces ateliers apprendront à préparer des repas équilibrés, gourmands et à petit budget, autour de thématiques variées.
* Mercredi 15 avril – 18h30 à 20h : Décryptage nutritionnel
* Mardi 21 avril – 12h à 13h30 : L’alimentation pendant les partiels
[**Inscrivez-vous**](https://framaforms.org/inscription-atelier-cuisine-etudiante-1768841025) et rendez-vous au 28 Av. Doyen Roger pour partager un moment convivial et plein de bonnes idées en cuisine !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-21T13:30:00.000+02:00
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https://framaforms.org/inscription-atelier-cuisine-etudiante-1768841025
Résidence universitaire Jules Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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