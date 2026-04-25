C. Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes 2 – 30 mai

C. Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute

L’hiver a été trop long, nous avons des envies de bord de mer, de plage, de douceur et de moments de bonheur simple. Des envies de nature aussi avec une petite série toute botanique… sans oublier quelques gourmandises !

Fêtons donc ce début de printemps avec la nouvelle exposition personnelle de C. Veilhan, du 2 au 30 mai 2026.

Nous vous invitons également à rencontrer l’artiste en fin d’exposition.N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à ce moment privilégié !

Au plaisir de vous retrouver et vous présenter ces œuvres inédites et profitez de votre visite pour découvrir notre nouvelle artiste: A. Kadet!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

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https://galerielaute.com/ https://galerielaute.com/https-www-instagram-com-galerielaute/ https://www.facebook.com/GalerieLaute/ 0299792381

Galerie Laute , Rennes (35) 16 rue de Bertrand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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