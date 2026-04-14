MCDONNELL TRIO & NAIADE PRODUCTIONS : 20 ans de musique et de tournées !, Salle de La Cité, Rennes

MCDONNELL TRIO & NAIADE PRODUCTIONS : 20 ans de musique et de tournées ! Samedi 25 avril, 17h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

Billetterie: Weezevent (infos/billetterie lien event facebook et weezevent )

Tarif : 8,50 (sur réservation) / 10€ (sur place) / Gratuité (-14 ans)

Nous vous conseillons de réserver vos places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Nous sommes très heureux.ses de vous convier à un double anniversaire: les 20 ans du groupe franco-irlandais McDonnell Trio, mais aussi les 20 ans de Naïade, bureau de production rennais spécialisé dans les musiques traditionnelles et les musiques du monde. Hommage aux artistes issus de traditions orales et bien ancrés dans leurs racines !!

20 ans de découvertes, de belles collaborations nourries de moments musicaux forts partagés avec des artistes d’Irlande, de Bretagne et d’ailleurs de toutes les générations. Autant de musiciens qui constituent encore et toujours notre moteur artistique!

Heureux.ses de vivre avec vous ce temps fort musical à la Salle de la Cité !

Partageons tous ensemble cette journée sous le signe de la convivialité !

Rendez-vous dès l’ouverture à 17h pour une carte blanche de Naïade avec :

SEAMUS & CAOIMHE frère et soeur venus du Connemara, qui puisent dans la tradition du seans-nós, chant gaélique irlandais, une approche virtuose et harmonieuse .

Nous accueillerons l’artiste rennais OLLI, Ollivier Leroy chanteur et compositeur passionné par la foisonnante culture indienne .

Le jazzman breton et accordéoniste REGIS HUIBAN, il nous offrira un set d’une musique colorée empreinte de poésie.

A partir de 20h :

Concert exceptionnel du MCDONNELL TRIO & friends pour célébrer cette soirée sous le signe de folk-songs sans frontières avec des invités irlandais.

Fest-Noz avec SEIM qui allie la langue bretonne et la rythmique de la transe.

Dancefloor endiablé de musiques du monde avec DJ WONDERBRAZ originaire de Douarnenez pour clôturer.

A tous, une belle soirée, qui, nous l’espérons, sera mémorable !!

INFOS PRATIQUES

Billetterie: Weezevent (infos/billetterie lien event facebook et weezevent )

Tarif : 8,50€ (sur réservation) / 10€ (sur place) / Gratuité (-14 ans)

Nous vous conseillons de réserver vos places.

Restauration sur place.

Ouverture des portes à 17h.

Www.naiadeproductions.com et facebook /instagram

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://Www.naiadeproductions.com »}]

Concerts-Fest-Noz-Musiques traditionnelles et du monde

Amandine Rouzeau