Les P’tites oreilles Bibliothèque Triangle Rennes 29 avril et 27 mai Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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