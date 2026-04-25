Exposition – Queen Energy La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Rennes 30 avril – 29 septembre Entrée libre

Une exposition de Barbara Berthelot, Tamar Doliashvili, Shona Ridard, étudiantes en master Langues et sociétés – parcours Amérique

Tupac, Ice Cube, Eminem… on connaît tous ces grands noms du rap US. Mais derrière ces légendes, où sont celles qui ont fait bouger les lignes ? Pour mettre en lumière les femmes trop souvent oubliées de ce milieu, des étudiantes du Master 1 Langues et Sociétés – Parcours Amérique ont choisi de leur consacrer une exposition.

Venez découvrir 11 rappeuses nord-américaines qui ont marqué la scène, chacune avec son style, son histoire et ses mots forts. Sur chaque affiche : une biographie, des citations marquantes, et un aperçu de ce qui fait leur singularité.

Une infographie comparative viendra aussi montrer comment le rap reste un terrain où les inégalités entre hommes et femmes persistent… et où ces artistes continuent pourtant de s’imposer.

Plus qu’un projet universitaire, Queen Energy, c’est surtout l’envie de célébrer ces femmes puissantes, inspirantes, et essentielles à l’histoire du rap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00.000+02:00

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https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-queen-energy

La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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