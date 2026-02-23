Recherche scientifique et low-tech Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 Rennes Jeudi 30 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Recherche scientifique et low-tech

Par Julian Carrey (INSA Toulouse)

Face à l’urgence écologique, la recherche scientifique mainstream reste ancrée dans l’imaginaire de la croissance verte et du technosolutionnisme : notre niveau de confort et notre mode de vie n’auraient pas à évoluer, puisque des technologies vertes vont réussir à concilier poursuite de la croissance et respect des limites planétaires. Actuellement, des imaginaires différents, qui seraient liés à la décroissance de nos sociétés, n’ont que peu de concrétisations dans le domaine de la recherche scientifique. Au cours de ce séminaire, nous présenterons notre définition des technologies low-tech et expliquerons pourquoi ces dernières sont selon nous le pendant technique de la décroissance. Nous montrerons par quelques exemples pourquoi, de manière probablement contre-intuitive, certains domaines des low-tech requièrent de la recherche scientifique. Nous présenterons enfin certains résultats issus de nos recherches : on y parlera de métallurgie et de bière solaire, de l’utilisation d’urine en tant que réducteur chimique, et de l’analyse de cycle de vie de différentes méthodes de cuisson domestique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T11:30:00.000+02:00

Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 263 avenue général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



