Visite en breton : Freuz ha reuz e Breizh, Musée de Bretagne, Rennes

Visite en breton : Freuz ha reuz e Breizh 28 avril et 16 juin Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T17:30:00+02:00 – 2026-06-16T18:45:00+02:00
Adalek harz-labour ar pennoù-sardin e Douarnenez e 1924 betek an emsavadeg a-enep raktres ar greizenn nukleel e Plogoff, hag en o zouez stourmoù ar merc’hed en XXvet kantved, deuit da zizoloiñ ar stourmoù hag al luskadoù emsav merket gante istor Breizh, dre dastumadoù ar mirdi.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Ur vro emsavadeg eo Breizh ?
