La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes

La mer jamais ne s’oublie 28 avril – 20 septembre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T12:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Il y a tant de manières de voir la mer, tant de façons de la regarder.

​C’est un territoire encore largement inconnu, une source infinie de récits, d’aventures et de légendes mais aussi un écosystème menacé.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Cinq regards féminins sur la mer, sa beauté, ses mystères et sa fragilité.

Photographie : Juliette Pavy / Conception graphique : Pollen Studio