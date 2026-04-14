La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes
La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes mardi 28 avril 2026.
La mer jamais ne s’oublie 28 avril – 20 septembre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T12:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Il y a tant de manières de voir la mer, tant de façons de la regarder.
C’est un territoire encore largement inconnu, une source infinie de récits, d’aventures et de légendes mais aussi un écosystème menacé.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Cinq regards féminins sur la mer, sa beauté, ses mystères et sa fragilité.
Photographie : Juliette Pavy / Conception graphique : Pollen Studio
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