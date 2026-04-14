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La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes

La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes

La mer jamais ne s’oublie, Musée de Bretagne, Rennes mardi 28 avril 2026.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

La mer jamais ne s’oublie 28 avril – 20 septembre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T12:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Il y a tant de manières de voir la mer, tant de façons de la regarder.
​C’est un territoire encore largement inconnu, une source infinie de récits, d’aventures et de légendes mais aussi un écosystème menacé.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Cinq regards féminins sur la mer, sa beauté, ses mystères et sa fragilité.

Photographie : Juliette Pavy / Conception graphique : Pollen Studio

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