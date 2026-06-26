Balade à vél’eau Jardin des Mille Pas Rennes
Balade à vél’eau Jardin des Mille Pas Rennes mardi 11 août 2026.
Balade à vél’eau Jardin des Mille Pas Rennes Mardi 11 août, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye.
Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye. Observations naturalistes, balade et rencontres seront au rendez-vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Attention : les vélos ne sont pas fournis. Venez avec le vôtre !
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h-18h30
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-11T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-11T18:30:00.000+02:00
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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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