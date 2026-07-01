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Balade à vél’eau, Jardin des Mille Pas, Rennes

mardi 11 août 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes

Balade à vél’eau, Jardin des Mille Pas, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Jardin des Mille Pas
Adresse
Chemin Robert de Boron, Rennes
Ville
35920 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, sur inscription

Balade à vél’eau Mardi 11 août, 16h00 Jardin des Mille Pas Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T16:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T16:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00

Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye. Observations naturalistes, balade et rencontres seront au rendez-vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Attention : les vélos ne sont pas fournis. Venez avec le vôtre !

Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h-18h30
Gratuit sur inscription

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye.

Jardin des Mille Pas

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