Balade à vél’eau, Jardin des Mille Pas, Rennes
mardi 11 août 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes
Informations pratiques
Balade à vél’eau Mardi 11 août, 16h00 Jardin des Mille Pas Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T16:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T16:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00
Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye. Observations naturalistes, balade et rencontres seront au rendez-vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Attention : les vélos ne sont pas fournis. Venez avec le vôtre !
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h-18h30
Gratuit sur inscription
Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Entre zones humides et couverts végétaux, venez vous balader à vélo au milieu du territoire riche de biodiversité de la Prévalaye.
Jardin des Mille Pas
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- ☀️CET ÉTÉ A LA BELLANGERAIS ! ☀️ Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- Exposition « Ici tout va bien. Nous profitons du paysage », Galerie Jonathan Roze, Rennes 1 juillet 2026
- Exposition « Ici tout va bien. Nous profitons du paysage » Galerie Jonathan Roze Rennes 1 juillet 2026
- Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026