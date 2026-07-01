Un transat et des livres, Place de la Mairie, Rennes
mardi 11 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes
Informations pratiques
Un transat et des livres Mardi 11 août, 17h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:30:00+02:00
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Rendez-vous chaque mardi sur la place de la Mairie pour un moment de partage et d’échanges et des séances de lecture d’histoires proposées aux enfants.
Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges
Franck Hamon
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