Atelier Mosaïque Atelier solidaire Rennes
Atelier Mosaïque Atelier solidaire Rennes mardi 28 avril 2026.
Atelier Mosaïque Atelier solidaire Rennes Mardi 28 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine
Création d’un panneau dans le cadre du projet « Nos stratigraphies », fresque de mosaïque urbaine participative.
Dans le cadre du projet de mosaïque urbaine « Nos Stratigraphies », la mosaïste Marie Martin (D’émaux et des gestes) vous propose de réaliser un panneau de mosaïque qui sera intégré à une grande fresque participative sur les contremarches de l’ilot de l’Octroi à Rennes. C’est l’occasion de venir apprendre l’art de la mosaïque dans une ambiance conviviale !
RDV le mardi 28 avril de 9h30 à 16h30 à l’Atelier Solidaire (3 boulevard Mounier)
Inscription obligatoire au 07 60 94 16 82 ou [e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu](mailto:e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-28T16:30:00.000+02:00
1
e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu 0760941682
Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes 20 avril 2026
- Tri-troc mobile, Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes 20 avril 2026
- JE T’AIME BANANE COMEDIE DE RENNES Rennes 21 avril 2026