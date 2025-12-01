Tri-troc mobile, Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes
Tri-troc mobile Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes 20 – 25 avril Ille-et-Vilaine
Quartier Villejean
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Début : 2026-04-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00
Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Placis de l’Orléanais, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine