CE QUI BLESSE, CE QUI LIE, Orangerie du Thabor, Rennes

CE QUI BLESSE, CE QUI LIE 20 – 26 avril Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T11:00:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T20:00:00+02:00

« Ce qui blesse / Ce qui lie » interroge les tensions, les fractures, les failles — visibles ou invisibles — qui façonnent nos vies. Les blessures, intimes ou collectives, sont ici abordées non comme des ruptures définitives mais comme des zones de bascule où peuvent naître des formes nouvelles : un rapport différent au monde, une sensibilité accrue, un lien inattendu. Les œuvres oscillent ainsi entre brutalité et apaisement, entre déchirure et couture, proposant une réflexion sur ce qui nous traverse, nous marque, nous réunit.

Mon travail repose sur un principe de dépouillement volontaire. J’utilise exclusivement de l’encre de Chine, appliquée de manière totalement brute — sans dilution, sans mélange, sans artifice. Ce choix me permet d’obtenir un noir d’une densité forte, presque minérale, un noir qui s’impose, qui tranche, qui affirme.

Orangerie du Thabor, Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

EXPOSITION – Jean-Baptiste Larrieu exposition encre