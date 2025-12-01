Tri-troc mobile, Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes
Quartier Bourg l’Évêque
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00
Mail François Mitterrand, face à La Poste Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine