Atelier Fresque du Numérqiue Rennes

Atelier Fresque du Numérqiue

MQV, 2 rue de Bourgogne Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-27 18:30:00

fin : 2026-04-27 21:30:00

2026-04-27

Un atelier pour comprendre en équipe comment l’IA et les autres technologies numériques impactent l’environnement et comment réduire cet impact.

150 000 participant·es l’ont déjà vécu, vous les rejoignez ? .

