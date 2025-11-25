Atelier Fresque du Numérqiue Rennes
Atelier Fresque du Numérqiue Rennes lundi 27 avril 2026.
Atelier Fresque du Numérqiue
MQV, 2 rue de Bourgogne Rennes Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-27 18:30:00
fin : 2026-04-27 21:30:00
2026-04-27
Un atelier pour comprendre en équipe comment l’IA et les autres technologies numériques impactent l’environnement et comment réduire cet impact.
150 000 participant·es l’ont déjà vécu, vous les rejoignez ? .
MQV, 2 rue de Bourgogne Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne
