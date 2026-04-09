Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Institut des sciences chimiques de Rennes (Bat 10B) Rennes Mardi 28 avril, 17h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #16 : innover dans l’énergie

**Les Ateliers de la Fabrique d’innovation – Session #16 : innover dans l’énergie**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

**16h45 – Accueil**

**17h – Nous travaillerons ensemble sur l’innovation dans l’énergie avec :**

**- Magali Duramé-Pascal**, CEO de **Packgy**, qui présentera la stratégie extrêmement volontariste de son entreprise en matière d’Open Innovation.

**- Mathieu Guiet**, du **Pôle Cristal**, qui donnera différents exemples de projets réalisés avec des entreprises.

**- Amina Meslem**, du **LGCGM**, qui évoquera ses travaux liés à la rénovation énergétique des bâtiments et au bâtiment résilient et frugal.**,**

**- Frédéric Barrière**, de **l’ISCR**, qui discutera des applications de ses travaux en électrochimie.

**17h40 – Session d’idéation collective : Comment se passer (un peu) d’énergie ?**

**18h15 – Questions diverses et échanges**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– L’événement est gratuit mais l’inscription est nécesssaire.

– L’atelier se déroulera à l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, sur le Campus de Beaulieu, bâtiment 10b, au 1er étage salle 160.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

**Contact :** [**campusinnovation@univ-rennes.fr**](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

**Site internet :** [**campus-innovation.univ-rennes.fr**](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T18:15:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/1987039825608?aff=oddtdtcreator

Institut des sciences chimiques de Rennes (Bat 10B) 35042 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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