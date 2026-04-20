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Gala Solidaire contre le cancer — par SPSF 35 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes

Gala Solidaire contre le cancer — par SPSF 35 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes

Gala Solidaire contre le cancer — par SPSF 35 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean

Adresse : 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Gala Solidaire contre le cancer — par SPSF 35 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 2 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gala Solidaire contre le cancer — par SPSF 35 12 € / 6 € carte Sortir! spectacle + repas : 20 €

L’association Solidarité et Partage des Savoir-Faire 35
nous propose son gala annuel contre le cancer.
De nombreux spectacles au programme, sur le thème
du carnaval !
→ dons pour les malades du cancer
→ jeunes talents locaux
→ défilé avec Suleman Hussain (Art Mode)
→ pole dance
→ danse carnaval (association Rezonnans)
→ danse contemporaine
→ danse et percussion africaine (Synzhoi)
→ danse afro et urbaine (Crew Dance, Bagboda Dance)
→ danse mahoraise
→ spectacle pour enfants : contes africains

Entrée au spectacle, plein tarif : 12 € /
tarif Sortir! : 6 €
► Spectacle + repas : 20 €
► Réservation en ligne : solidarite35.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-02T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-02T21:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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