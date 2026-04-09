Foire aux disques Halle Martenot Rennes Dimanche 3 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 2,50€

80 exposants venant de toute la France, pour tous les styles et pour tous les budgets ! Retrouvez des disques, des CD, des vinyles… Une restauration est prévue sur place.

80 exposants venant de toute la France, pour tous les styles et pour tous les budgets ! Retrouvez des disques, des CD, des vinyles… Une restauration est prévue sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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