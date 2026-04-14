Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes
Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes mercredi 29 avril 2026.
Dans les coulisses des bibliothèques de Rennes 29 avril – 23 mai Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Cette exposition photographique est le fruit d’une rencontre entre rennaises et rennais et les bibliothécaires. Elle présente un panorama photographique accompagné de bulles sonores captées pour découvrir les coulisses du réseau des bibliothèques rennaises. Ces portraits témoignent du travail quotidien mené pour qu’un livre parvienne jusqu’à nos mains
En partenariat avec l’association Atelier Déclic.
Tout public
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr
Exposition photographique exposition photographie
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