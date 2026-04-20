Atelier Mosaïque Atelier solidaire Rennes Mercredi 29 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine

Création d’un panneau dans le cadre du projet « Nos stratigraphies », fresque de mosaïque urbaine participative.

Dans le cadre du projet de mosaïque urbaine « Nos Stratigraphies », la mosaïste Marie Martin (D’émaux et des gestes) vous propose de réaliser un panneau de mosaïque qui sera intégré à une grande fresque participative sur les contremarches de l’ilot de l’Octroi à Rennes. C’est l’occasion de venir apprendre l’art de la mosaïque dans une ambiance conviviale !

RDV le mercredi 29 avril de 9h30 à 16h30 à l’Atelier Solidaire (3 boulevard Mounier)

Inscription obligatoire au 07 60 94 16 82 ou [e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu](mailto:e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T16:30:00.000+02:00

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e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu 0760941682

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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