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Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 15 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits.

Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits.
À travers des explorations, des jeux et des petites découvertes, les enfants pourront observer, toucher et expérimenter, accompagnés de leur parent.
RDV devant la maison de quartier !
Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h30
️ Gratuit
Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T11:30:00.000+02:00

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 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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