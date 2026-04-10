Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 15 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits.

Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits.

À travers des explorations, des jeux et des petites découvertes, les enfants pourront observer, toucher et expérimenter, accompagnés de leur parent.

RDV devant la maison de quartier !

Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h30

️ Gratuit

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T11:30:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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