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LE RDV des livres extraordinaires, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes

LE RDV des livres extraordinaires, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque des Champs Libres - 5e étage

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : gratuit

LE RDV des livres extraordinaires Jeudi 30 avril, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T17:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T17:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:30:00+02:00

Venez échanger en toute convivialité autour de livres anciens, de collections rares sorties des réserves, d’oeuvres d’artistes contemporains, de formats ou techniques atypiques.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Un rdv animé par les bibliothécaires pour découvrir quelques pépites des collections patrimoniales de la bibliothèque.

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