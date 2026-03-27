À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes
À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes mercredi 15 avril 2026.
À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes 15 – 26 avril 20 € plus de 15 ans – 12 € moins de 15 ans
Un escape game urbain dans le centre historique de Rennes. Par équipes de 2 à 6 joueurs, résolvez des énigmes dans la ville et tentez d’ouvrir un mystérieux coffre en 1h30.
Le centre historique de Rennes devient le décor d’une enquête grandeur nature.
Par équipes, les participants doivent résoudre des énigmes dans la ville afin d’ouvrir un mystérieux coffre.
Au fil du jeu, ils parcourent plusieurs lieux du centre-ville et découvrent des anecdotes liées au patrimoine rennais.
Le jeu en quelques mots :
escape game dans les rues de Rennes
️ enquête et énigmes à résoudre
découverte de lieux emblématiques et plus méconnus du patrimoine
parcours d’environ 3 km dans le centre historique
⏱ durée : environ 1h30
Informations pratiques :
équipes de 2 à 6 joueurs
départ : Opéra de Rennes – place de la Mairie
dates : 22, 25 et 26 avril 2026
tarifs : 20 € / 12 € (-15 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00
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https://www.tourisme-rennes.com/sortir/escape-game-le-journal-dun-collectionneur-3/
Place de la Mairie Place de la Mairie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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