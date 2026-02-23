Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes Mercredi 15 avril, 09h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Sous forme d’un rendez-vous convivial, nous essayons ensemble de déterminer les raisons des dysfonctionnements des appareils en panne, ultime étape avant le recyclage et tentons de les réparer.

### Journée de dépannage électronique et informatique

**Réservation fortement conseillée**

**Apprenez à réparer vous-même vos appareils défectueux (appareils électroniques, ordinateurs, etc.) !**

Cet atelier de dépannage électronique et informatique est ouvert à toutes et tous, dans un esprit d’entraide, de partage de connaissances et de réparation durable.

Que vous soyez débutant·e ou déjà à l’aise avec le bricolage numérique, vous pouvez venir réparer, diagnostiquer ou comprendre le fonctionnement de vos appareils, accompagné·e par des salarié·es et bénévoles passionné·es.

Nous essayons ensemble de déterminer les raisons des dysfonctionnements des appareils en panne, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

### Objectifs de l’atelier :

• Allonger la durée de vie des équipements

• Réduire les déchets électroniques

• Apprendre en faisant

• Favoriser l’autonomie et la transmission de savoirs

### Types de dépannage proposés :

Dépannage électronique :

• Diagnostic de pannes électroniques

• Réparation de petits appareils

• Soudures et dessoudures de composants

• Remplacement de composants (condensateurs, résistances, connecteurs…)

• Problèmes d’alimentation électrique

• Câbles abîmés ou faux contacts

• Lecture de schémas électroniques

Dépannage informatique :

• Ordinateurs lents ou qui ne démarrent plus

• Installation ou réinstallation de systèmes (Windows, Linux…)

• Nettoyage logiciel et suppression de virus

• Sauvegarde et récupération de données

• Remplacement de pièces (disque dur, RAM…)

• Conseils pour l’utilisation des logiciels et outils numériques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00.000+02:00

1

http://3regards.com epn@3regards.com

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 99 59 45 38

Association 3 Regards – Léo Lagrange



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

