Ateliers d’écriture « Prenons la parole ! écrire et partager un récit de vie sur son quartier » Café Ça nous botte Rennes 28 – 30 avril Ille-et-Vilaine

Ateliers répartis en 3 groupes : le mardi 28 avril, de 14h30 à 16h30 (destiné aux femmes), le mercredi 29 avril de 14h30 à 16h30 (intergénérationnel), le jeudi 30 avril de 14h30 à 16h 30 (tout public)

Les ateliers seront répartis en 3 groupes et consisteront à p**rendre la parole par l’écriture et se raconter en lien avec son quartier, son environnement, ses habitants.**

Il se destine à **10-12 participant·e·s par atelier** et contribue à **mêler les regards, à partager une expérience, à se rencontrer :**

– **mardi 28 avril, de 14h30 à 16h30 destiné aux femmes**

– **le mercredi 29 avril de 14h30 à 16h30** **destiné à un public intergénérationnel/intrafamilial** (**ex père-fille, grand-parent/petits enfants, frère et sœur…) il s’agira de mêler les regards des plus jeunes et des plus anciens, à transmettre une expérience pour les plus âgés et à interroger et bousculer les regards pour les plus jeunes

– **le jeudi 30 avril de 14h30 à 16h 30 destiné à tout public**

Durant l’atelier, **chaque participant·e se racontera à travers un témoignage réel et/ou fictif mettant en lumière un aspect de soi dans un moment de vie dans son quartier** (une habitude, un repère, une apparence, une odeur, une recette, une couleur, un son, l’architecture, un détail, un souvenir, un événement, une rencontre, l’isolement…).

Ce projet convoque la part intime de chacun, confrontant récits de vie et imaginaires, vécus et projections.

_**Réservation obligatoire en adhérent à l’association**_

_**Tarif libre et conscient à la fin de l’atelier**_

**Ewa Kraska est autrice, metteuse en scène et directrice de la compagnie itek.** Nouvellement installée à Rennes, elle développe une démarche artistique ancrée en France (Métropole et Guyane) et à l’International (Pologne, Suisse et Japon). Sensible aux parcours entre norme et marge, son travail interroge en profondeur le rapport à soi, à l’autre et à l’intime en mêlant écriture théâtrale, témoignages et imaginaires.

Ewa a écrit et mis en scène plus de 10 spectacles pluridisciplinaires. En 2012, elle reçoit le prix de la mise en scène au Festival International de Radom (Pologne) pour son premier spectacle “En attendant le Nobel” inspiré de la vie et des écrits de Witold Gombrowicz. Grâce à une bourse d’artiste de la Ville de Genève, elle poursuit son travail par l’écriture de sa trilogie Gombrowicz saluée par la critique.

Actuellement, Ewa travaille sur la diffusion de ses spectacles “Artaud-Passion” sur le poète Antonin Artaud joué déjà plus de 100 fois en France, « D’ici aussi la vue peut être magnifique » dispositif original d’écritures renouvelées dans les musées à partir de regards recueillis dans le cadre d’ateliers et la création de « La Goélette », spectacle conçu à partir de 25 témoignages d’habitants guyanais sur leur processus d’intégration, leurs portraits et les paysages migratoires.

Ewa intervient également dans des maisons de quartiers, centres psychiatriques, Sciences Po et universités à travers des ateliers d’écriture théâtrale et Master Class sur la dramaturgie du spectacle vivant. Elle anime notamment l’atelier « Les écritures intimes, comment se raconter » à partir de janvier 2026 à l’Université Rennes 2 en Arts du Spectacle Vivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T16:30:00.000+02:00

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0698018338 itek@orange.fr https://www.helloasso.com/associations/compagnie-itek

Café Ça nous botte 12 place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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