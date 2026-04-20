Small Talk Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 20 – 22 mai Ille-et-Vilaine

De 5 à 10€

La compagnie Le renard qui fume vous présente sa nouvelle création: SMALL TALK de Carole Fréchette. Mise en scène de Gweltaz Chauviré. Apprendre à parler de tout et de rien pour sortir de la solitude

Comment trouver sa place dans une société où le moindre échange semble être une montagne à gravir ?

Justine a du mal à communiquer avec ses contemporains. Entre sa mère aphasique, son père retiré dans un silence méditatif, son frère animateur de télé et sa belle-sœur explosive, elle décide de se prendre en main. Traversant la pièce, un jeune homme blessé dont le destin croisera le sien…

Au fil de la pièce, dix comédiens interprètent successivement une multitude de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Avec un humour parfois cash, Carole Fréchette nous rappelle que chacun met en œuvre des stratégies parfois surprenantes pour se sentir vivant et traverser cette existence debout. Alternant scènes de chœur et monologues, Small Talk est une pièce résolument contemporaine qui interroge sur ce que c’est que de se sentir ensemble, relié et heureux.

Fiche technique:

Texte : Carole Fréchette

Mise en scène : Gweltaz Chauviré (Compagnie FELMUR)

Création : Le Renard qui fume

Création lumière : Brice Helbert

Musique : Ronan Chapelain

Distribution :

Laurent Debressy, Mélanie Hoël, Gaïd Lanon, Yoann Le Bleis, Romain Lefèvre, Briac Lemau, Greta Maurice, Marie-Laure Régnier, Solen Tranche, Nina Ventura

Public : À partir de 12 ans

Réservations: helloasso.com/associations/lerenardquifume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T21:45:00.000+02:00

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Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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