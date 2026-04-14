Dialogue de Voisins, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Dialogue de Voisins 20 – 30 mai Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

L’artiste Tania Bracq, chanteuse lyrique, a mené des ateliers d’écriture sous forme de rencontre intergénérationnelle avec des résidents de l’Ehpad Saint Hélier et des élèves de CM1 de l’Ecole du Vieux Cours. Cette exposition met en valeur leurs productions écrites et illustrées autour de la thématique du patrimoine rennais et des souvenirs des seniors. Une déambulation dessinée dans le quartier est proposée au public le 25 avril.

Tout public

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Exposition – Restitution résidence Tania Bracq

Arnaud Loubry – Rennes Ville et Métropole