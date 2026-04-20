Séminaire « Faire de la science avec la société : enquêter, expérimenter, transformer les pratiques d’ingénierie » Amphithéâtre du Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes Mardi 26 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire

animé par Clément Mabi

**Clément Mabi** est Professeur Junior en science de l’information et de la communication à l’INSA Rennes, directeur du [Laboratoire Fabrique de Pensée Critique](https://www.insa-rennes.fr/actualites/details-actualite/le-laboratoire-fabrique-de-pensee-critique-lfpc-de-linsa-rennes.html) (LFPC). Spécialiste des interactions entre techniques, transitions écologiques et justice sociale, Clément Mabi s’intéresse particulièrement aux processus de co-construction entre chercheurs, citoyens et acteurs publics. Il vise à favoriser une appropriation collective des choix technologiques.

Ce séminaire s’inscrit dans le [Cycle thématique 2026 « Vers un numérique (ir)responsable ? »](https://sens-rennes.gitlabpages.inria.fr/vers-un-numerique-responsable/programme.html) organisé par le groupe SEnS (Sciences, Environnement et Société) du Centre Inria / IRISA de l’Université de Rennes, dans le but de repenser les méthodes et objectifs de recherche à l’heure des urgences écologiques et sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T16:00:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/vers-un-numerique-ir-responsable-ii-science-avec-et-pour-la-societe-sa3dro5a

Amphithéâtre du Centre Inria de l’Université de Rennes 263 avenue Général Leclerc, 35042 RENNES CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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