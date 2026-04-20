[Rennes] Déambulation entre 3 jardins partagés Jardin du p’tit Quineleu, rue Quineleu, 35000 Rennes Rennes Mercredi 20 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mardi 20 mai 2026, de 14h à 18h

Jardin du p’tit Quineleu, rue Quineleu, 35000 Rennes Metropole

Gratuit

L’association Vilaine Pousse organise une déambulation entre 3 jardins partagés du quartier St Thérèse le mercredi.

Les objectifs sont de :

– Créer du lien entre les jardins partagés du même quartier.

– Faire connaître les jardins partagés aux habitant.es du quartier et les engager dans les activités futures.

– Sensibiliser les habitant.es aux enjeux environnementaux par la protection de la biodiversité et à la production collective de fruits et légumes locaux et de saison.

Le public cible sont les familles du quartier aucune condition ne sont nécessaires pour participer à l’évènement.

Au programme : Animations nature, chantiers participatifs, atelier cuisine et tisane, gouter en fin de journée. Le rendez-vous est prévu pour 14h au jardin du p’tit Quineleu, rue Quineleu. L’événement se terminera à 18h.

Voici le programme complet au besoin :

14h Jardin le p’tit quineleu

14h45-15h Marche pour aller au jardin de la Maison de quartier St Thérèse en passant pas le jardin des Ourmes

15h Jardin de la Maison de quartier St Thérèse

15h45-16h Marche pour aller au jardin de la Maison de Quartier de la Binqnai

16h Jardin de Maison de quartier de la Binqnai

17h Goûter au Jardin de la Maison de quartier de la Binqnai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00.000+02:00

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Jardin du p’tit Quineleu, rue Quineleu, 35000 Rennes rue Quineleu, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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