Le Monde invisible – Flavien Théry & Fred Murie, Salle Anita Conti, Rennes
Le Monde invisible – Flavien Théry & Fred Murie, Salle Anita Conti, Rennes mardi 19 mai 2026.
Le Monde invisible – Flavien Théry & Fred Murie 19 mai – 11 octobre Salle Anita Conti Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
Conçu en résidence à l’Université de Rennes et coproduit par Les Champs Libres, le projet rassemble une vingtaine d’œuvres multimédias relevant d’un dialogue Art et Sciences.
Le parcours d’exposition déploie un imaginaire où affleurent des réalités dissimulées derrière les apparences. L’immersion dans cet univers contrasté, entre ombre et lumière, s’accompagne d’une création musicale originale signée Thomas Poli.
Le monde invisible offre une pluralité de regards sur un monde qui nous échappe, nous attire ou nous inquiète, et continue pourtant de nous émerveiller.
Salle Anita Conti Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Avec Le monde invisible, Fred Murie et Flavien Théry nous invitent à franchir le seuil d’un monde qui s’étend au-delà du perceptible.
Spéculaire / Julien Lemière
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