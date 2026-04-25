Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mardi 19 mai 2026.
Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 19 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Aide informatique
Apprendre avec son smartphone à scanner des QR code, numériser des documents ou retrouver sur internet ce que l’on voit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T15:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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