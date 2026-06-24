yoga au jardin : rendez-vous parc Oberthür les samedis matins 27 juin et 4 juillet Rennes

Pour fêter l’arrivée de l’été, venez expérimenter les sensations d’une pratique de yoga en extérieur ! Une 2e édition de « Yoga au jardin », lancée par l’association YogaRennes, pour faire partager les bienfaits de la méditation et du yoga au plus grand nombre : un moment privilégié pour s’ouvrir à la nature et à soi-même.

Se laisser caresser par le bruissement des feuilles dans les arbres, les senteurs de la nature qui s’épanouit, les trilles des mésanges ou des rouge-gorge qui nous ouvrent au monde et nous mettent en même temps à l’écoute de nous-même…

« Yoga au jardin », c’est un moment pour découvrir le yoga sous un autre jour : pratiquer dehors offre tout à la fois l’occasion de se centrer et de s’ouvrir à l’environnement alentours. En un mot : c’est le pied ! Laissons-nous laisser traverser par le souffle qui nous relie à la vie autour et en nous-mêmes.

Que vous soyez débutant.e ou pratiquant.e confirmé.e, vous êtes les bienvenu.e.s. Les professeur.e.s de l’association YogaRennes vous invitent à découvrir leurs pratiques de yoga et de méditation : deux matinées accessibles à toutes et tous, à petit tarif, pour se dérouler, se déployer et s’ouvrir à l’été. C’est aussi, tout simplement, une invitation à finir ensemble l’année de yoga en beauté.

Samedi 28 juin et Samedi 5 juillet

– 8h15 – 8h45 méditation

– 9 h – 10h15 yoga

– 10h30 – 11h45 yoga

Comment s’inscrire ?

S’inscrire en ligne via hello asso : pour réserver votre place

https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/yoga-au-parc-oberthur-a-rennes-2

S’inscrire sur place le jour J : c’est possible aussi ! (dans la limite des places disponibles)

Pour en savoir plus

Contacter l’association YogaRennes : contact@yogarennes.org

L’association Yogarennes : qui sommes-nous ?

L’association YogaRennes a organisé la « Fête du yoga » durant plus de dix ans pour faire mieux connaître à Rennes le yoga. Il a fait « boule de neige » depuis. Après l’événement « Escales en yoga » cet hiver en janvier (pour faire découvrir des pratiques connues et moins connues du yoga), YogaRennes propose pour la 2e édition ce petit événement « Yoga au jardin » pour faire partager les bienfaits de cette discipline. L’association regroupe aujourd’hui une vingtaine de professeur.e.s de yoga de Rennes et alentours, tous expérimenté.e.s et passionné.e.s, en grande majorité diplômé.e.s d’écoles de yoga reconnues basées sur un socle européen d’enseignements communs : école française de yoga (Efy), Institut français de yoga (Ify), Centre d’étude et de formation en yoga traditionnel de l’Ouest-Bretagne (Cefyto)… D’horizons divers, elles et ils vous proposent différentes approches du yoga : hatha yoga, kundalini yoga, ashtanga, yoga du son, méditation…

Rejoignez les cours des professeurs de l’association toute l’année !

Leurs cours à Rennes et alentours : https://www.yogarennes.org/membres

Leurs stages, ateliers et séjours en 2026 : https://www.yogarennes.org/agenda/